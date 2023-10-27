Чому окупанти скидають авіабомби на цивільні об’єкти Херсонщини: пояснення ЗСУ

Рашисти б'ють по будівлях кав'ярень, дитячих садків і приватного сектора

Російські терористи збільшили використання керованих авіабомб у Херсонській області. Про це розповіла керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Цієї доби перевищили показник 30 авіабомб. Продовжували бити по Бериславському району, частково по Херсонському. Знову скидання від двох до шести керованих авіабомб на один населений пункт. Це спричинює дуже суттєве руйнування для сільської місцевості», – сказала вона.

Гуменюк уточнила, що окупанти б'ють по будівлях кав'ярень, дитячих садків і приватного сектора.

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«На жаль, є загиблі і постраждалі серед цивільного населення. Але це ще раз підкреслює, що запропонована і зобов'язана евакуація для дітей – це обов'язковий захід для збереження життя», – наголосила Гуменюк.

Також речниця пояснила, чому окупанти скидають авіабомби на цивільні об’єкти.

«По-перше – це єдиний спосіб, яким вони можуть протидіяти, оскільки не мають успіху на полі зіткнення, і не мають успіху на бойовій ниві, і вони намагаються тиснути на цивільне населення. По-друге – це звичайний засіб терору цієї країни-терористки, яка нищить інфраструктуру напередодні складного періоду – опалювального сезону», – відзначила вона.

За словами Гуменюк, російські загарбники намагаються завдати максимальних руйнувань регіону, який не підкорився.

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У той же час Сили оборони України намагаються максимально зачистити смугу на лівому березі Дніпра, аби відкинути потужності ворога, якими він завдає цих ударів.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.