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Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини
Наслідки обстрілу Дар'ївської громади на Херсонщині, 17 листопада 2023 р.
фото: Херсонська обласна прокуратура

Ворог намагається стримати контрнаступ ЗСУ 

Російські загарбники, окрім правобережжя, почали обстрілювати і населенні пункти окупованого лівобережжя Херсонської області. У такий спосіб вони намагаються зупинити українські війська після їх закріплення на декількох плацдармах на окупованій території. Про це розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

«Що стосується авіабомб, то ними вони стали обстрілювати лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу. Вони пробують зупинити наших хлопців на лівобережжі», – зазначив речник.

За словами Толоконнікова, окупанти можуть гатити з лівоборежжя майже по кожному куточку Херсона.

«Більше вони зараз скеровують свої обстріли на Білозерську громаду», – зауважив речник Херсонської ОВА, уточнюючи, що ця громада потерпає від ворожих обстрілів уже кілька днів поспіль.

Нагадаємо, що українські військові продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку та операцію на лівому березі Херсонської області. 

До слова, у суботу 18 листопада, під час чергового ворожого обстрілу Херсона, було поранено волонтера.

Крім того, учора російські загарбники поцілили в будівлю підприємства в Херсонській області. Унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік.

Теги: обстріл Херсонщина контрнаступ

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