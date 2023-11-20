Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб

ЗСУ б’ють по тилу ворога на Херсонщині

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 20 листопада

Триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 листопада.

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Ворожі удари по Україні

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області та Ямполівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

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На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника.