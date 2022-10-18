Окупанти всю ніч били «Градами» по Дніпропетровщині: немає світла та зв'язку

У селі Вищетарасівка майже тисяча родин лишилася без світла.

Протягом ночі сигнали тривоги на Дніпропетровщині лунали тричі. Російські загарбники обстрілювали Нікопольський район. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район. Били «Градами» та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже тисяча родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку – понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.

Опівночі військові з повітряного командування «Схід» знищили один ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Додамо, що зараз нова загроза ракетного удару по території України. Жителі Дніпропетровщини нещодавно почули вибухи. Telegram-канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.