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У Кривому Розі прогриміли вибухи: над містом піднімається дим (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Кривому Розі прогриміли вибухи: над містом піднімається дим (відео)
В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Російські загарбники зранку атакували Кривий Ріг

Рашисти атакують місто Кривий Ріг, в Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Голова Криворізької ВДА Олександр Вілкул підтвердив удар по північній частині міста. Він закликав містян перебувати в укриттях.

А тим часом над містом видніється стовп диму:

У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання. За наявною інформацією, електропостачання немає й у частині області.

Увечері 17 жовтня сили Протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Київщині.  Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. Мер Броварів уточнив, що військові збили ворожий безпілотник над громадою.

17 жовтня Російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

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Теги: війна Кривий Ріг Олександр Вілкул росія

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