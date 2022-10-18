Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок
Під завалами будинку знайшли тіло чоловіка
фото: Віталій Кім

Ворог завдав по Миколаєву удару ракетами с-300

Сьогодні, 18 жовтня, вночі росіяни обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про одного загиблого унаслідок атаки ворога. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Посадовець зазначив, що загарбники завдали удару ракетами с-300.

«Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються», – зазначив він.

Кім також повідомив, що станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.

Також очільник Миколаївської ОВА повідомив, що рашисти знищили квітковий ринок. Жертв немає. 

Про наслідки обстрілу повідомив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"У результаті нічного обстрілу Миколаєва в Центральному районі міста зруйнований двоповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Також у цьому ж районі міста знищений квітковий ринок», – поінформував він.

Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок фото 1
Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок фото 2
Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок фото 3

Зазначимо, наразі у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Сирени лунають у всіх областях, крім Вінницької, Житомирської, Хмельницької та західних.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.

Також відомо, що у ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Військові збили п'ять дронів

Додамо, що триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

 

Теги: війна Миколаїв обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони в Миколаєві пошкодили цистерни з тисячами тонн олії
Вулицями тече олія: фото та відео наслідків атаки Росії по Миколаєву
Вчора, 13:59
Деталі обстрілу з'являться зранку
Вночі у Миколаєві пролунали вибухи: частина області залишилась без електроенергії
Сьогодні, 05:06
Окупанти запускають в Україні дрони-камікадзе
За ніч над Миколаївщиною збито п’ять дронів-камікадзе
Сьогодні, 06:15

Події в Україні

Атака на Харків: з’явилися перші подробиці
Атака на Харків: з’явилися перші подробиці
Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
Окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Ворог атакував ракетами Житомир
Ворог атакував ракетами Житомир
Обстріли Донеччини: влада повідомила про кількість жертв
Обстріли Донеччини: влада повідомила про кількість жертв
«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна
«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
179K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
93K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
83K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
75K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»
73K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту