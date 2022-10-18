Рашисти обстріляли Миколаїв, є влучання у житловий будинок

Ворог завдав по Миколаєву удару ракетами с-300

Сьогодні, 18 жовтня, вночі росіяни обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про одного загиблого унаслідок атаки ворога. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Посадовець зазначив, що загарбники завдали удару ракетами с-300.

«Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються», – зазначив він.

Кім також повідомив, що станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.

Також очільник Миколаївської ОВА повідомив, що рашисти знищили квітковий ринок. Жертв немає.

Про наслідки обстрілу повідомив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У результаті нічного обстрілу Миколаєва в Центральному районі міста зруйнований двоповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Також у цьому ж районі міста знищений квітковий ринок», – поінформував він.

Зазначимо, наразі у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Сирени лунають у всіх областях, крім Вінницької, Житомирської, Хмельницької та західних.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання.

Також відомо, що у ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-136. Військові збили п'ять дронів.

Додамо, що триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.