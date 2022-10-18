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За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Українські захисники вибивають ворога з нашої землі
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 жовтня

Триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 жовтня.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області; Нова Кам’янка і Білогірка Херсонської області. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136, 38 з яких збито українськими воїнами.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed-136 з території республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда і Дмитрівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча;
  • на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка;
  • на Лиманському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використовував і ударні БпЛА;
  • на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Білогір’я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

Злочини окупантів

Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.

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Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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