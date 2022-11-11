Окупанти ввечері обстріляли Нікопольщину. Є поранені

Під обстріл потрапила Марганецька громада

Ввечері, 11 листопада, російські загарбники знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Цього разу під обстріл важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Поранили двох чоловіків – 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють іхній стан як середньої тяжкості.

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Деталі обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог поцілив із «Градів» та важкої артилерії по двох громадах: Марганецькій та Нікопольській.

Додамо, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.