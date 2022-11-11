Обстріл Миколаєва: у лікарні померла ще одна жертва російської атаки

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла шести загиблих

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула семи людей. Одна людина померла в лікарні. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Миколаїв. На жаль, у лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. Наразі кількість жертв сягнула семи людей. Тіла шести загиблих були деблоковані з-під завалів силами рятувальників ДСНС», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, станом на 10:00 було відомо про шістьох загиблих в результаті удару по житловому будинку Миколаєва.

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Раніше повідомлялося, що з-під завалів багатоповерхового будинку у Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали тіла ще трьох жертв.

Нагадаємо, під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, ракета поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.

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