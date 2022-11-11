Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Миколаєва: у лікарні померла ще одна жертва російської атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: у лікарні померла ще одна жертва російської атаки
Ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку Миколаєва
фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла шести загиблих

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула семи людей. Одна людина померла в лікарні. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Миколаїв. На жаль, у лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. Наразі кількість жертв сягнула семи людей. Тіла шести загиблих були деблоковані з-під завалів силами рятувальників ДСНС», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, станом на 10:00 було відомо про шістьох загиблих в результаті удару по житловому будинку Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів багатоповерхового будинку у Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали тіла ще трьох жертв. 

Нагадаємо, під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, ракета поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

Читайте також: ЗСУ звільнили місто на Миколаївщині: щемливе відео
Теги: звільнення Миколаїв місто ракета обстріл Кирило Тимошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальник продовжують пошук постраждалих
Обстріл Миколаєва: мер міста повідомив нові деталі
Сьогодні, 11:02
Окупанти пошкодили коледж у Нікополі
Понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії»: окупанти обстріляли Нікопольщину
Сьогодні, 08:29
Рашисти атакували Дніпропетровщину
Обстріл Кривого Рогу: Вілкул звернувся до містян
9 листопада, 20:44

Події в Україні

Україна створює перший у світі флот морських дронів. Зеленський анонсував збір коштів
Україна створює перший у світі флот морських дронів. Зеленський анонсував збір коштів
Влада Херсонщини звернулася з проханням до жителів звільнених територій
Влада Херсонщини звернулася з проханням до жителів звільнених територій
Обмін полоненими. Додому повернулись ще 45 українських військових (відео)
Обмін полоненими. Додому повернулись ще 45 українських військових (відео)
Дідусь з Херсонщини вкрав у рашистів гранатомети та передав ЗСУ (відео)
Дідусь з Херсонщини вкрав у рашистів гранатомети та передав ЗСУ (відео)
У Херсоні лунає «Слава Україні!». Зворушливі фото та відео з міста 
У Херсоні лунає «Слава Україні!». Зворушливі фото та відео з міста 
«Результати можуть бути кращими за Харківські»: Арестович про наступ ЗСУ на Херсонщині
«Результати можуть бути кращими за Харківські»: Арестович про наступ ЗСУ на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
53K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
32K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
32K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
29K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
22K
Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Новини

Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Сьогодні, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту