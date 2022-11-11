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Ворог, ймовірно, масовано обстрілюватиме правий берег Херсонщини – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог, ймовірно, масовано обстрілюватиме правий берег Херсонщини – «Південь»
фото ілюстративне

Зараз у Херсоні триває важка та потужна бойова робота

Укріплення рашистів на лівому березі Херсонщини розташовані досить близько до територій, які вони залишили правому березі. Тому існує велика ймовірність, що російські загарбники завдаватимуть масованих ударів по позиціях Збройних сил України. Про це заявила керівниця обʼєднаного пресцентру «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зазначається, що зараз у Херсоні триває важка та потужна бойова робота, тож українські військові зберігають інформаційну тишу навколо звільнення територій. Поява українських прапорів у місті означає те, «Херсон – це Україна».

«Херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції, і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, але й хороший сон», – додала речниця.

Нагадаємо, військове командування сьогодні повідомило, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Тим часом, міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина

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