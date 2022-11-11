Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла

Рятувальники вилучили тіла трьох загиблих

З-під завалів багатоповерхового будинку у Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали тіла ще трьох жертв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевича в Telegram.

«Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням ДСНС, ймовірно під завалами будинку залишаються ще четверо людей. Їх стан невідомий.

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Нагадаємо, під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.