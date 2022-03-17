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    Події в Україні

    Окупанти вже засилають в Україну диверсантів з боку Європи

    Диверсанти можуть прикриватися журналістськими посвідченнями - Окупанти вже засилають в Україну диверсантів з боку Європи
    Диверсанти можуть прикриватися журналістськими посвідченнями

    Диверсанти заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів

    Існує нова загроза потрапляння диверсійних груп на українську територію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Цього разу окупанти знайшли «лазівку» з боку Європи. Вони заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

    Диверсанти можуть також мати посвідчення журналістів від «Каналу Redfish» чи «Агенції Maffick».

    Як повідомлялося, що російські диверсанти можуть працювати у формі українських військових.

    Раніше в Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро.

    1 березня працівники поліції Білої Церкви затримали двох диверсантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна #stoprussia
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    Окупанти вже засилають в Україну диверсантів з боку Європи