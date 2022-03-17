Окупанти вже засилають в Україну диверсантів з боку Європи
Диверсанти заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів
Існує нова загроза потрапляння диверсійних груп на українську територію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Цього разу окупанти знайшли «лазівку» з боку Європи. Вони заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Диверсанти можуть також мати посвідчення журналістів від «Каналу Redfish» чи «Агенції Maffick».
Як повідомлялося, що російські диверсанти можуть працювати у формі українських військових.
Раніше в Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро.
1 березня працівники поліції Білої Церкви затримали двох диверсантів.