Окупанти вже засилають в Україну диверсантів з боку Європи

Диверсанти заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів

Існує нова загроза потрапляння диверсійних груп на українську територію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Цього разу окупанти знайшли «лазівку» з боку Європи. Вони заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

Диверсанти можуть також мати посвідчення журналістів від «Каналу Redfish» чи «Агенції Maffick».

Як повідомлялося, що російські диверсанти можуть працювати у формі українських військових.

Раніше в Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро.

1 березня працівники поліції Білої Церкви затримали двох диверсантів.