«Здавайтеся в полон»: окупантам дали пораду, як зберегти собі життя (відео)

Триває 21 доба повномасштабної війни Росії проти України

За даними Міністерства оборони України втрати ворога складають майже 14 тисяч солдат.

Окупантам дали пораду, що робити, аби зберегти собі життя. Захисники України записали відео для тих, хто не хоче з нами воювати.

«Російський солдат, ти за що помираєш? Ваші тіла лежать під відкритим небом і їх ніхто не забирає. Вас їдять дикі тварини. Заради чого ви тут? Де ваша доблесть?

Ви можете здатись. Не відкриваючи вогонь по населеним пунктам, не грабуючи та не гвалтуючи мирне населення, у вас є шанс здатися.

Здавайтеся, поки є можливість! Повірте, при вогньовому контакті, ми вас брати в полон не будемо. Тут багато людей, які втратили близьких людей у цій війні. Пощади не буде» − запевнили солдатів путінської орди.

Поки є шанс, окупанти можуть здатися в полон і вижити

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поспілкувався з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Він повідомив Хану, що Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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