У Києві працюють російські диверсанти у формі українських військових

У диверсійні групи окупантів входять до 15 осіб

Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війська оборони ведуть оборону з диверсійними групами російських окупантів.

«Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляє у Телеграмі, що в Києві знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин в українській столиці було спокійно.

Вибухи також гримлять у Харкові.

Нагадаємо, з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

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