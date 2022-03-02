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    Ховали боєприпаси в іграшці: у Києві поліція викрила п’ятьох диверсантів

    Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій - Ховали боєприпаси в іграшці: у Києві поліція викрила п’ятьох диверсантів
    Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій

    У Нацполіції закликають громадян у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію

    У Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро. Про це Національна поліція України повідомляє у Телеграмі.

    Так, на одній із столичних станцій метро правоохоронці виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш - громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

    Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.

    Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашникова АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.

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    У метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

    Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

    У Нацполіції закликають громадян у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

    Як повідомляв Укрінформ, 1 березня працівники поліції Білої Церкви затримали двох диверсантів.

    Теги: Національна поліція України Росія СБУ Київ війна Україна боєприпаси #stoprussia
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    Ховали боєприпаси в іграшці: у Києві поліція викрила п’ятьох диверсантів