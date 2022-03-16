  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Європейський суд з прав людини призупинив розгляд усіх скарг проти РФ

    ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг проти Росії - Європейський суд з прав людини призупинив розгляд усіх скарг проти РФ
    ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ

    Після виключення Росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини вирішив призупинити розгляд усіх скарг проти РФ. Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

    Суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ.

    «Суд постановив призупинити розгляд всіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови (про виключення РФ із Ради Європи. – Ред.) для роботи суду», – йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

    Як відомо, юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. РФ ратифікувала конвенцію у 1998 році.

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти суд ЄСПЛ розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європейський суд з прав людини призупинив розгляд усіх скарг проти РФ