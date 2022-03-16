Європейський суд з прав людини призупинив розгляд усіх скарг проти РФ

Суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ

Після виключення Росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини вирішив призупинити розгляд усіх скарг проти РФ. Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

Суд узяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ.

«Суд постановив призупинити розгляд всіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї постанови (про виключення РФ із Ради Європи. – Ред.) для роботи суду», – йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

Як відомо, юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. РФ ратифікувала конвенцію у 1998 році.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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