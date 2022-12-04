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Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині: є загиблий та поранена

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині: є загиблий та поранена
Росіяни з танків обстріляли село в Херсонській області
фото з відкритих джерел

Через обстріл постраждало подружжя – чоловік загинув, а дружина отримала поранення

Російські війська з танків обстріляли село Республіканець Херсонської області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна – дістала тяжкі поранення. Про це повідомив в Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Село Республіканець Милівської громади Херсонщини російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріл постраждало подружжя – чоловік загинув, а дружина отримала поранення», – написав Янушевич.

За його словами, постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі.

«Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога», – додав Янушевич.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.

Теги: Telegram дружина обстріл окупанти поранення чоловік Херсонщина

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