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Обстріл Херсона: окупанти влучили в онкодиспансер

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Херсона: окупанти влучили в онкодиспансер
Херсонський обласний онкологічний диспансер потрапив під ворожий обстріл
фото з відкритих джерел

У результаті ворожих обстрілів є поранені

За минулу добу російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер», – розповів він.

Минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала одна людина.

Після вчорашніх російських обстрілів у Херсоні припинено подачу електропостачання. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі херсонців.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні на 3-5 грудня зняли заборону на перетину річки Дніпро у районі Річкового вокзалу. Це роблять для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: Херсон Херсонщина обстріл окупанти росія війна

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