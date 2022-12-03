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У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра
Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал
фото з відкритих джерел

Заборону на перетин Дніпра знято на три дні 

У Херсоні на 3-5 грудня зняли заборону на перетину річки Дніпро у районі Річкового вокзалу. Це роблять для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

«3-5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

«У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці. Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України», – наголосив Янушевич.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: Дніпро вокзал громадянство евакуація документи Telegram

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