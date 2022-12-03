На лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор (відео)

Прапор на правобережжі Херсонщини підняли бійці спецпідрозділу «Карлсон»

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області. Відповідне відео з'явилось на сторінці в Facebook підрозділу «Карлсон».

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«Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу «Карлсон» – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!» – йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

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Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.