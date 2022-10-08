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Окупанти запустили по Харкову п’ять ракет: деталі прильотів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти запустили по Харкову п’ять ракет: деталі прильотів
Вночі у Харкові прогриміли вибухи
фото: Харків life

У результаті ракетного удару зазнав поранень чоловік

Після півночі окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чотири ракетні удари завдано по Салтівському району, один – по Основ’янському.

За даними Синєгубова, ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.

«Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо – із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік», – розповів голова ОВА.

На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста.

Теги: Олег Синєгубов Україна обстріл росія війна Харків

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