ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині

Триває контрнаступ наших бійців

Село Подоли в Харківській області перейшло під контроль ЗСУ. Про це свідчать кадри з мережі, які оприлюднюють наші захисники.

Село Подоли розташоване поблизу нещодавно звільненого Куп'янська.

Нагадаємо, сьогодні воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки України Kraken успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області. Над селищем піднято український прапор.

Як відомо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Також поліцейські знаходять російських військових, які не встигли покинути звільнені території.