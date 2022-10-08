Окупанти вдарили по центру Харкова: перші подробиці

Ворог завдав удару по Харкову ракетами, горить лікарня

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. Про це Терехов повідомив в Telegram.

За попередніми даними, ворог завдав удару ракетами.

Після прильотів у центрі – пожежі. За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда.

«Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – додав міський голова.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

По місту з Бєлгорода було випущено чотири ракети. Харківські телеграм-канали публікують відео пожежі в результаті прильотів.

Зазначимо, що вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.