У Харкові прогриміли потужні вибухи (відео)

У Харкові під час тривоги чутно звуки вибухів

По місту з Бєлгорода було випущено чотири ракети

У Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.



За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:31 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

По місту з Бєлгорода було випущено чотири ракети. Харківські телеграм-канали публікують відео пожежі в результаті прильотів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Мер Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. За попередніми даними, ворог завдав удару ракетами.

«Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – додав міський голова.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.