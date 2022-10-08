У Харкові прогриміли потужні вибухи (відео)
По місту з Бєлгорода було випущено чотири ракети
У Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:31 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
По місту з Бєлгорода було випущено чотири ракети. Харківські телеграм-канали публікують відео пожежі в результаті прильотів.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Мер Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. За попередніми даними, ворог завдав удару ракетами.
«Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – додав міський голова.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.
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