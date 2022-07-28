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Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:35 glavcom.ua
Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет
Зафіксовано дев'ять прильотів ракет по території Гончарівської громади Чернігівщини
фото з відкритих джерел

Відомо про прильоти ракет на Чернігівщині та Київщині

Зранку 28 липня з території Білорусі по Україні було запущено понад 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

За даними військових, із 5:20 до 6:30 28 липня, з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

«Наразі відомо про прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони», - повідомляє ОК «Північ».

Про жертви поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що з 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети, близько 12 штук. Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині. 

О 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

 

Теги: ракета Чернігівщина Київщина Білорусь обстріл росія війна окупація

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