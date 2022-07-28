Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет
Відомо про прильоти ракет на Чернігівщині та Київщині
Зранку 28 липня з території Білорусі по Україні було запущено понад 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».
За даними військових, із 5:20 до 6:30 28 липня, з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.
«Наразі відомо про прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони», - повідомляє ОК «Північ».
Про жертви поки не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що з 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети, близько 12 штук. Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині.
О 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.
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