Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет

Відомо про прильоти ракет на Чернігівщині та Київщині

Зранку 28 липня з території Білорусі по Україні було запущено понад 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

За даними військових, із 5:20 до 6:30 28 липня, з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

«Наразі відомо про прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони», - повідомляє ОК «Північ».

Про жертви поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що з 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети, близько 12 штук. Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині.

О 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.