Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)

У Київській області триває повітряна тривога

У середу, 28 липня, зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району Київщини. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Обстріляний об’єкт інфраструктури.

Інформація щодо жертв уточнюється.

На місці вже працюють всі екстрені служби.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликає не нехтуйте сигналами тривоги і спускатися в укриття.

Наразі на Київщині ще триває повітряна тривога.

Як повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Нагадаємо, о 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.