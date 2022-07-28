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РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:18 glavcom.ua
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
Росія не припиняє ракетні обстріли України
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 липня

Триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 липня.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки Білорусь.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки Російської Федерації посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення наших військ і корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський - Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

З метою сковування наших дій ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

 

Теги: ЗСУ війна росія окупація Донбас обстріл

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