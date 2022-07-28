Масштабна ракетна атака з Білорусі: окупанти обстріляли Чернігівщину

З 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети, близько 12-ти штук

Після 5 ранку відбулися масштабні запуски ракет із території Білорусі. В Чернігові також є влучання ракет. Про це заявив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, є влучання біля Гончарівського.

«Також працює наша ППО. Бережіться», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети, близько 12-ти штук. Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині.

Як повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Нагадаємо, о 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.