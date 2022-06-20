Окупанти зазнають величезних втрат на сході України – СБУ (відео)

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями

Російські загарбники зазнають величезних втрат у боях на сході України. Про це розповідає полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав «народної міліції ЛНР», свідчення якого оприлюднила СБУ.

Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць.

Це при тому, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

«Вулицю Леніна (зараз Володимирська - ред.) ми проходили в загалом тижні три, може й чотири. Просувалися з такими боями і втратами, що «за цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти процентів 70», – зізнається полонений.

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного «підкріплену» таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

Як повідомлялося, Збройні Сили України втратили контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. У самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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