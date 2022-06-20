Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 20 червня

На Донеччині пошкоджено шість багатоповерхівок і шість приватних житлових будинків

Збільшилась інтенсивність обстрілів міста Харків

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.

Харків

Інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає.

По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби – одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району – один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.

Луганщина

Ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу «Склопластик» та полігону рятувальників.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.

Донеччина

Інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу – авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці.

Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО «Град» і «Ураган» Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту.

Пошкоджено шість багатоповерхівок і шість приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення «Укртелеком», автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня.

Одна людина загинула, семеро — поранені (серед них – одна дитина).

Миколаївщина

Вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення.

У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.

Херсонщина

Ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.