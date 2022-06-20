  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ втратили контроль над селищем біля Сєвєродонецька
рус
    Події в Україні

    ЗСУ втратили контроль над селищем біля Сєвєродонецька

    ЗСУ втратили контроль над селищем біля Сєвєродонецька
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли

    Збройні Сили України втратили контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру», – зазначив він.

    Крім цього, російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли.

    «Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки», - додав голова ОВА.

    За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати «повзучу» тактику і винищують Луганщину з усієї можливою зброї. Попри це, триває евакуація мирних мешканців.

    «Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці», – додав Гайдай.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. У самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

    До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ втратили контроль над селищем біля Сєвєродонецька