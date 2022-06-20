ЗСУ втратили контроль над селищем біля Сєвєродонецька

Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли

Збройні Сили України втратили контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру», – зазначив він.

Крім цього, російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли.

«Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки», - додав голова ОВА.

За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати «повзучу» тактику і винищують Луганщину з усієї можливою зброї. Попри це, триває евакуація мирних мешканців.

«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці», – додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. У самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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