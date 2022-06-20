У Сєвєродонецьку без зупину тривають бої, авіаудари біля Лисичанська (фото)

Росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру

Окупанти почали інтенсивно застосовувати авіацію для винищення Луганщини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину. Росіяни завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. Росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру», – йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай зазначив, що під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно.

«Знову були прильоти по «Склопластину» та полігону ДСНС. Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків», – додав він.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня російські війська атакували Одеську область ракетами, українським силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося їх збити.