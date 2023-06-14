Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
Ворогу бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку
фото ілюстративне

Росіяни готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння

Російським загарбникам не вистачає механіків для ремонту пошкодженої останнім часом техніки. В тимчасово окупованому Криму вони залучають автослюсарів з СТО. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів із місцевих СТО», – йдеться у повідомленні. 

У Центрі закликали мешканців окупованих територій не співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

«Якщо ж вас під примусом і загрозою для життя та здоровʼя залучають до робіт над військовою технікою – радимо скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк», – додали в ЦНС.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.  

Теги: окупанти Крим війна колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заклад харчування постраждав від ворожої атаки
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
Сьогодні, 09:50
У районі окупованої Волновахи тривають запеклі бої з просування українських сил
Тенденція хороша. Стало відомо про успіхи ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 15:25
Зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони
У лавах ЗСУ викрито російського «крота», який хотів «злити» напрямки контрнаступу
Сьогодні, 15:04

Події в Україні

Рівень радіації на ЗАЕС. Росія закрила Україні доступ до інформації
Рівень радіації на ЗАЕС. Росія закрила Україні доступ до інформації
У Криму знищать все. Військовий аналітик спрогнозував, як тікатимуть окупанти
У Криму знищать все. Військовий аналітик спрогнозував, як тікатимуть окупанти
Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
«Бавовна» в Мелітополі. Пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване
«Бавовна» в Мелітополі. Пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване
Тенденція хороша. Стало відомо про успіхи ЗСУ на Донеччині
Тенденція хороша. Стало відомо про успіхи ЗСУ на Донеччині
У лавах ЗСУ викрито російського «крота», який хотів «злити» напрямки контрнаступу
У лавах ЗСУ викрито російського «крота», який хотів «злити» напрямки контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
30K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
16K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
9897
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу
8528
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту