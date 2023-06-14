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У лавах ЗСУ викрито російського «крота», який хотів «злити» напрямки контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У лавах ЗСУ викрито російського «крота», який хотів «злити» напрямки контрнаступу
Зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони
фото: пресслужба СБУ

За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині. У результаті комплексних заходів викрито агента головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав «термінове» завдання від свого «куратора» – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.

Згодом зрадника вивели на прямий «зв’язок» з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала російського «крота» у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та «полював» на ППО.

Теги: розслідування озброєння державна зрада перевезення зрада ЗСУ СБУ

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