Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's

Росіяни понад рік не можуть змиритися з відсутністю цивілізації внаслідок санкцій та виходу світових мереж із країни-агресорки

У ніч на 14 травня Росія атакувала ракетами Одесу, знищивши чимало будівель, зокрема й ресторан швидкого харчування McDonald's. Окупанти понад рік не можуть змиритися з відсутністю цивілізації внаслідок санкцій та виходу світових мереж із країни-агресорки.

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Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Наразі відомо про трьох загиблих та 13 поранених.

До слова, популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу деяких своїх закладів у Одесі наприкінці березня.

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Із 24 лютого усі заклади мережі McDonald's в Україні зачинились і перестали приймати відвідувачів. Загалом компанія налічує на території нашої держави понад 110 ресторанів. У травні 2022-го повідомлялося, що McDonald's закрив усі свої ресторани в Україні до закінчення війни.

Проте вже у вересні McDonald’s відновив роботу перших трьох ресторанів у Києві. Спершу заклади працювали тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкрилися згодом.

Як відомо, минулого року російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Зазначимо, що у травні минулого року компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід із Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. У McDonald's додали, що мати бізнес у Росії «більше не є виправданим» та не відповідає їхнім цінностям. Компанія працювала на російському ринку понад 30 років.

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Нагадаємо, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Російські загарбники вдарили по Одесі із акваторії Чорного моря.