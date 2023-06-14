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Тенденція хороша. Стало відомо про успіхи ЗСУ на Донеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тенденція хороша. Стало відомо про успіхи ЗСУ на Донеччині
У районі окупованої Волновахи тривають запеклі бої з просування українських сил
фото ілюстративне

У звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи та проходить зачистка окупантів

Українські захисники просуваються у Волноваському районі Донецької області. Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу.

Зазначається, що в районі окупованої Волновахи тривають запеклі бої з просування українських сил. Кириленко не уточнив подробиці, пояснивши, що про конкретні успіхи говоритиме військово-політичне керівництво України.

«Ситуація стабільна. Тенденція наступу хороша», – заявив він.

Крім того повідомляється, що у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи, проходить зачистка окупантів, які переховуються. Мова йде про Благодатне, Сторожове, Нескучне та Макарівка.

«Перед стабілізаційними заходами йде зачистка цієї території, потім проведуть розмінування принаймні прохідних шляхів і продовжуватиметься стабілізація», – додав очільник області.

Раніше в Міноборони повідомляли, що українські захисники продовжують завдавати ворогу втрат у рамках ведення наступальної операції.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як снайпери 8-го окремого полку спеціального призначення знищують ворога біля Бахмута.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.  

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Теги: війна Донеччина окупанти

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