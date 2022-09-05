Окупанти знищили нафтобазу поблизу Кривого Рогу

Вогонь знищив усі запаси палива

У понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетний удар по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області – було знищено нафтобазу та всі запаси палива, які там зберігалися. Про це йдеться на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Через ворожий обстріл сталася сильна пожежа, на місці працюють пожежники,

«Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці», – повідомили рятувальники.

У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.

Гатив по Криворізькому району ворог і вдень. З «Урагану» вдарив по Апостоловому та Зеленодольську.

В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.

У Зеленодольську люди не постраждали. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. На місці виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.

У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Минулося без жертв.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами. Раніше повідомлялося, що сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.