Сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині

Ворожу ракету збито в районі Кривого Рогу

Українські захисники знищили ще одну ракету, якою російські загарбники намагалися вдарити по Україні. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі намагалися вдарити по Україні ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Проте дві ракети, які випустили рашисти вирішили повернутись назад.

Додамо, що ворог протягом ночі тричі вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.