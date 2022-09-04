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Сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині
Окупанти намагалися вдарити ракетами по Україні
фото ілюстративне

Ворожу ракету збито в районі Кривого Рогу

Українські захисники знищили ще одну ракету, якою російські загарбники намагалися вдарити по Україні. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі намагалися вдарити по Україні ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Проте дві ракети, які випустили рашисти вирішили повернутись назад.

Додамо, що ворог протягом ночі тричі вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: війна Кривий Ріг Дніпропетровщина ракета

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