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Окупанти звели дві понтонні переправи на півдні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти звели дві понтонні переправи на півдні
Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи
Схеми

Одна з переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів

Російські загарбники збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів через Інгулець. Про це повідомляють «Схеми».

«Це підтверджує супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня, який є у розпорядженні «Схем». Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна з переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів. Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.

Експлуатація самого Дар’ївського мосту була «зупинена» Збройними силами України ще раніше – 26 серпня.

Окупанти звели дві понтонні переправи на півдні фото 1

Нагадаємо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Херсонщина окупанти війна росія Україна

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