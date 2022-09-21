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ЗСУ на півдні знищили ворожу техніку, яку готували до переправки через Дніпро

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили ворожу техніку, яку готували до переправки через Дніпро
ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро
фото з відкритих джерел

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Протягом 20 вересня ЗСУ знищили понад 200 солдатів та десятки одиниць військової техніки противника. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наші авіатори відпрацювали сім ударів по ворогу. В небі над Чарівним знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки – збито 2 «Орлани-10», – зазначили українські воїни.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:

  • пункту управління російським військом у Бериславському районі;
  • осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки;
  • Дар'ївському мосту;
  • понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту та уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

В ОК «Південь« вказали, що внаслідок дій ЗСУ армія РФ втратила:

  • 213 солдатів;
  • 7 танків;
  • 24 одиниці авто-бронетехніки;
  • 4 гаубиці, зокрема самохідних «Мста-С« і звичайних «Мста-Б«;
  • 2 самохідні гаубиці «Акація«;
  • 4 самохідних артустановки.

Окрім цього, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

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Теги: авіація армія Дніпро

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