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ЗСУ ударили по понтонній та паромній переправах під Херсоном

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ ударили по понтонній та паромній переправах під Херсоном
Втрати ворога в результаті удару по переправах уточнюються
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів

Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 жовтня.

Також підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Генштаб інформує, що під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Як повідомлялося, Збройні сили України збили два ворожі вертольоти Мі-8 і Мі-24, а також три безпілотники типу «Орлан» у Херсонській області.

Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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