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У Криму утворилися величезні черги на поромну переправу

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Криму утворилися величезні черги на поромну переправу
Росіяни хочуть втекти з Криму
фото з відкритих джерел

Люди прагнуть виїхати з півострова

Після вибухів на Кримському мосту люди почали збиратися у величезні черги до поромної переправи, щоб виїхати з півострова. Відповідні відео користувачі публікують у мережі.

Зокрема, люди скаржаться, що поромна переправа в Керчі – занедбана.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: ювілей українці росіяни путін пожежа відео вибух

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