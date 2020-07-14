Окупований Крим заливає нечистотами: опубліковано шокуюче відео з курорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупований Крим заливає нечистотами

На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація

Залиті нечистотами пляжі курортів Криму зняли на відео.

Кадри розмістив на своїй сторінці в Facebook громадський працівник Олександр Таліпов.

На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація. У цей момент на узбережжі загоряють і купаються люди.

«Тече лайно всюди, струменем, потоком», - прокоментував автор.

Як розповів Таліпов виданню Ridus, аналогічна ситуація спостерігається і на інших курортах півострова, наприклад, в Феодосії. У великих населених пунктах, зазначив він, очисні споруди давно застаріли і потребують модернізації та ремонту.

Основна проблема, пояснив громадський працівник, полягає в тому, що споруди розраховані на певний обсяг обробки стоків, але в туристичний сезон він збільшується за рахунок приїжджих, і це призводить до того, що колектор переповнюється.

У свою чергу, глава кримської громадської організації «Екологія і світ» Артем Артов розповів журналістам, що проблему створюють, в тому числі, і власники гостьових будинків, не підключених до системи каналізації. Це призводить до того, що всі їхні відходи стікають по дощовій каналізації в море і на пляжний пісок.

Все це, зазначив Артов, призводить до ризику для здоров'я туристів, які під час купання можуть підхопити інфекційні захворювання.

«Вихід - дикі пляжі далеко від населених пунктів, там вода чиста», - підсумував кримський еколог.