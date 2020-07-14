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    Події в Україні

    Окупований Крим заливає нечистотами: опубліковано шокуюче відео з курорту

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    Окупований Крим заливає нечистотами - Окупований Крим заливає нечистотами: опубліковано шокуюче відео з курорту
    Окупований Крим заливає нечистотами

    На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація

    Залиті нечистотами пляжі курортів Криму зняли на відео.

    Кадри розмістив на своїй сторінці в Facebook громадський працівник Олександр Таліпов.

    На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація. У цей момент на узбережжі загоряють і купаються люди.

    «Тече лайно всюди, струменем, потоком», - прокоментував автор.

    Як розповів Таліпов виданню Ridus, аналогічна ситуація спостерігається і на інших курортах півострова, наприклад, в Феодосії. У великих населених пунктах, зазначив він, очисні споруди давно застаріли і потребують модернізації та ремонту.

    Основна проблема, пояснив громадський працівник, полягає в тому, що споруди розраховані на певний обсяг обробки стоків, але в туристичний сезон він збільшується за рахунок приїжджих, і це призводить до того, що колектор переповнюється.

    У свою чергу, глава кримської громадської організації «Екологія і світ» Артем Артов розповів журналістам, що проблему створюють, в тому числі, і власники гостьових будинків, не підключених до системи каналізації. Це призводить до того, що всі їхні відходи стікають по дощовій каналізації в море і на пляжний пісок.

    Все це, зазначив Артов, призводить до ризику для здоров'я туристів, які під час купання можуть підхопити інфекційні захворювання.

    «Вихід - дикі пляжі далеко від населених пунктів, там вода чиста», - підсумував кримський еколог.

    Крим екологія пляжі Facebook
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