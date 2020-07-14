Російська співачка Zivert, яка виступала в окупованному Криму, збирається дати концерти в Одесі та Києві



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Zivert, яка виступала в окупованному Криму, збирається дати концерти в Одесі та Києві

Про виступи Zivert в Криму повідомляли російські ЗМІ

Російська співачка Zivert, яка раніше виступала в анексованному Криму, планує дати два концерти в Україні - в Одесі (24 липня) та у Києві (4 серпня).

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Квитки на концерт в Одесі продаються на сайті concert.ua. Їх вартість - від 1000 гривень.

У Києві концерт збираються провести в Osocor Residence, на офіційному сайті якого також продаються квитки. Ціна квитка на концерт - 2200 гривень.

Відповідаючи на питання про те, чи не заборонять російській співачці в'їзд в Україну, тому що вона виступала на анексованному Криму, організатори Osocor Residence заявили, що вона вже приїжджала виступати в минулому році.

Про виступи Zivert в Криму повідомляли російські ЗМІ. Також афіші її концерту збереглися на сторінці готелю Yalta Intourist.

До слова, російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У ДПСУ не назвали ім’я та прізвище актора, але українські та російські ЗМІ повідомляють, що мова йде про Антона Пампушного, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сам актор поки не підтвердив і не спростував цю інформацію.