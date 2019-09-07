Оприлюднено дані збитків державі, що завдано через незаконний видобуток бурштину



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Загальна сума збитків завданих державі пошкодженням дерев становить 1 млн 061 тис 580 грн

У Рівненській області з початку 2019 року порушено через незаконний видобуток бурштину понад 5 тис га лісових земель та складено 11 протоколів.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.

З початку 2019 року у Рівненській області порушено 5823,4 га лісових земель та складено 11 протоколів через незаконний видобуток бурштину. З 2014 по 2018 рік порушено 17 570 га лісових насаджень та складено 734 протоколів.

Окрім того, у Рівненській області загальна площа порушених земель(внаслідок незаконного видобутку бурштину –ред.) становить 6924,8 га, (Сарненський район – 419, 7864 га; Володимирецький район – 2247,6 га; Дубровицький район – 3459,87 га; Рокитнівський район – 774,92 га; Березнівський район – 7,4 га; Зарічненський район – 15, 2 га).

Також, Державна екологічна інспекція проінформувала,що у Волинській області загальна площа порушених земель через незаконний видобуток бурштину становить 18,7 га, з яких 2,7 га землі сільськогосподарського призначення (землі запасу сільських рад), та 16, 0 га землі лісогосподарського призначення (земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств «Маневицьке лісове господарство» та »Поліське лісове господарство» Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства).

Державною екологічною інспекцією у Волинській області спільно з правоохоронними органами протягом 2015-2016 років спільно з оперативними працівниками Маневицької районної поліції проведено 48 рейдів по попередженню незаконного видобутку бурштину та прийнято участь у двох операціях спільно з працівниками ГУНП у Волинській області по припиненню незаконного видобутку.

Державна екологічна інспекція проінформувала, що випадків масового незаконного видобування бурштину на території Волинської області у 2017-2019 роках не зафіксовано.

Загальна сума збитків завданих державі пошкодженням дерев до ступеня припинення та не припинення росту становить 1 млн 061 тис 580 грн.