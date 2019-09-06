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    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 300 г психотропної речовини, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження - У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 300 г психотропної речовини, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження
    Фото: Прокуратура Києва

    Правоохоронці затримали трьох осіб, що організували виготовлення наркотиків

    Столичними правоохоронцями викрито лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також затримано осіб, які забезпечували її функціонування. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Під час проведення обшуків за місцями помешкання фігурантів правоохоронці вилучили близько 300 г психотропної речовини амфетамін, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження, грошові кошти у сумі майже 70 тис. гривень та інші речові докази.

    У порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Вилучені речі та предмети направлено до експертної установи для проведення досліджень.

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    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)

    Нагадаємо, нещодавно оперативники Дніпровського управління поліції Києва припинили діяльність нарколабораторії, яку облаштував у своїй квартирі киянин.

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