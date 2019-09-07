У Черкасах невідомий «замінував» більше сотні об’єктів
Невідомий повідомив на електронну пошту про мінування лікарень, житлових будинків та торгових центрів
Понад 150 об’єктів перевірили вчора на предмет вибухонебезпечних предметів у Черкасах, після повідомлення про замінування.
Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.
Читайте також
Невідомий повідомив на електронну пошту про мінування лікарень, житлових будинків та торгових центрів. Всього понад 150 об’єктів по всьому місту. Була проведена перевірка – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
СВ Черкаського ВП ГУНП в області розпочато досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
Нагадаємо, невідомий «замінував» актову залу столичного університету.