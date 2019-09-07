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    Кримінал

    У Черкасах невідомий «замінував» більше сотні об’єктів

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    У Черкасах невідомий «замінував» більше сотні об’єктів

    Невідомий повідомив на електронну пошту про мінування лікарень, житлових будинків та торгових центрів

    Понад 150 об’єктів перевірили вчора на предмет вибухонебезпечних предметів у Черкасах, після повідомлення про замінування.

    Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

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    Невідомий повідомив на електронну пошту про мінування лікарень, житлових будинків та торгових центрів. Всього понад 150 об’єктів по всьому місту. Була проведена перевірка – вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

    СВ Черкаського ВП ГУНП в області розпочато досудове розслідування.

    Як повідомлялося, у Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. 

    Нагадаємо, невідомий «замінував» актову залу столичного університету.

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