У Києві поліція затримала стрілка із тролейбуса
Небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським
У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.
Про це у Facebook повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.
«Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв», - зазначила Блищик.
За її словами, затриманого доставлять до управління поліції для проведення слідчих дій.
Блищик додала, що небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.