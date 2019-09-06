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    У Києві поліція затримала стрілка із тролейбуса

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    В рюкзаку затриманого виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв - У Києві поліція затримала стрілка із тролейбуса
    В рюкзаку затриманого виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв
    Фото: Facebook Оксани Блищик

    Небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським

    У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.

    Про це у Facebook повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

    «Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв», - зазначила Блищик.

    За її словами, затриманого доставлять до управління поліції для проведення слідчих дій.

    Блищик додала, що небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським.

    Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.

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