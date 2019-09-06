У Києві поліція затримала стрілка із тролейбуса



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В рюкзаку затриманого виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв Фото: Facebook Оксани Блищик

Небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським

У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.

Про це у Facebook повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі. В рюкзаку виявили зброю, із якої він, імовірно, стріляв», - зазначила Блищик.

За її словами, затриманого доставлять до управління поліції для проведення слідчих дій.

Блищик додала, що небадужий громадянин впізнав зловмисника і повідомив його місцезнаходження поліцейським.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.