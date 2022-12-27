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Оприлюднено плани рашистів щодо непідконтрольних Кремлю церков в Україні

glavcom.ua
Оприлюднено плани рашистів щодо непідконтрольних Кремлю церков в Україні
Окупанти мають на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю
фото ілюстративне

Окупанти планують знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою «інтеграцією» релігійних організацій, маючи на меті залишити лише церкви, які підконтрольні Кремлю. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма «Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору». Нею займається ГО «Російська асоціація захисту релігійної свободи», яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму».

Раніше ЦНС повідомив, що загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.

Нагадаємо, ООН повідомила, скільки цивільних загинули в Україні від початку війни.

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Теги: росія окупанти церква війна Україна

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