Дерусифікація Ізюма: у місті перейменовано 19 вулиць
Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр
Вчора, 26 грудня, в місті Ізюм Харківської області підписали вже третє розпорядження про перейменування. Цього разу нові назви отримали 19 ізюмських вулиць. Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін в Facebook.
«Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої гідні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновіл, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко», – написав Мацокін.
Він також додав, що Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр.
Перелік перейменованих топонімів:
- вул. Аляб'єва перейменували на вул. Валерія Лобановського;
- вул. Бородіна – на вул. Дмитра Яворницького;
- вул. Володимира Висоцького – на вул. Стіва Джобса;
- вул. Ескадронна – на вул. Романа Кирилова;
- вул. Костенко Генерала – на вул. Максима Поправки;
- вул. Красноярська – на вул. Руслана Крамаренка;
- вул. Островського Олександра – на вул. Олександра Махова;
- вул. Панфілова – на вул. Голди Меїр;
- вул. Путійна – на вул. Романа Шухевича;
- вул. Радгосп «Ізюмський» – на вул. Маріупольська;
- вул. Рокоссовського – на вул. Ярослава Мудрого;
- вул. Сєрова – на вул. Едуарда Копичко;
- вул. Цоя Віктора – на вул. Кузьми Скрябіна;
- вул. Цусимська – на вул. В'ячеслава Чорновола;
- вул. Челюскіна – на вул. Левка Лук'яненка;
- вул. Чернишевського – на вул. Діани Петриненко;
- вул. Черняхівського – на вул. Бучанська;
- вул. 8 Берехня – на вул. Ірпінська;
- вул. Дружби – на вул. Валентини Черевко.
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