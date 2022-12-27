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Дерусифікація Ізюма: у місті перейменовано 19 вулиць

glavcom.ua
Дерусифікація Ізюма: у місті перейменовано 19 вулиць
Нові назви отримали 19 ізюмських вулиць
фото з відкритих джерел

Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр

Вчора, 26 грудня, в місті Ізюм Харківської області підписали вже третє розпорядження про перейменування. Цього разу нові назви отримали 19 ізюмських вулиць. Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін в Facebook.

«Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої гідні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновіл, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко», – написав Мацокін.

Він також додав, що Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр.

Перелік перейменованих топонімів:

  • вул. Аляб'єва перейменували на вул. Валерія Лобановського;
  • вул. Бородіна – на вул. Дмитра Яворницького;
  • вул. Володимира Висоцького – на вул. Стіва Джобса;
  • вул. Ескадронна – на вул. Романа Кирилова;
  • вул. Костенко Генерала – на вул. Максима Поправки;
  • вул. Красноярська – на вул. Руслана Крамаренка;
  • вул. Островського Олександра – на вул. Олександра Махова;
  • вул. Панфілова – на вул. Голди Меїр;
  • вул. Путійна – на вул. Романа Шухевича;
  • вул. Радгосп «Ізюмський» – на вул. Маріупольська;
  • вул. Рокоссовського – на вул. Ярослава Мудрого;
  • вул. Сєрова – на вул. Едуарда Копичко;
  • вул. Цоя Віктора – на вул. Кузьми Скрябіна;
  • вул. Цусимська – на вул. В'ячеслава Чорновола;
  • вул. Челюскіна – на вул. Левка Лук'яненка;
  • вул. Чернишевського – на вул. Діани Петриненко;
  • вул. Черняхівського – на вул. Бучанська;
  • вул. 8 Берехня – на вул. Ірпінська;
  • вул. Дружби – на вул. Валентини Черевко.

Нагадаємо, ООН повідомила, скільки цивільних загинули в Україні від початку війни.

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Теги: війна Україна вулиця дерусифікація Ізюм

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